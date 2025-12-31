Ankara’da Yılbaşı Tedbirleri: 19 bin 242 Emniyet Personeli 641 Noktada

Ankara Valiliği, yılbaşı münasebetiyle kent genelinde alınan güvenlik önlemlerini sosyal medya hesabından açıkladı. Valilikten yapılan paylaşımda, 31 Aralık 2025 akşamı için kapsamlı emniyet ve asayiş tedbirleri planlandığı bildirildi.

Tedbirlerin kapsamı ve görev dağılımı

Valilik açıklamasına göre, emniyet sorumluluk bölgelerinde toplam 641 noktada 19 bin 242 emniyet personeli ile gerekli güvenlik tedbirleri uygulanacaktır. Ayrıca 10 dedektör köpek görev alacak, emniyet bölgelerinde 2 bin 658 araç (2 bin 101 ekip + 557 trafik ekibi) ile trafik düzenlemeleri sağlanacaktır.

Jandarma sorumluluk bölgelerinde ise toplam bin 543 personel, 275 araç ve 11 dronla tedbirler hayata geçirilecektir. Önlemler; otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, eğlence merkezleri, oteller ve vatandaşların yoğun bulunması muhtemel tüm alanları kapsamaktadır.

Trafik düzenlemeleri ve kapanışlar

Açıklamada, tedbirler kapsamında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 18.00’dan itibaren yoğunluğun sona ermesine kadar ihtiyaç halinde bazı yolların çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Kapatılabileceği belirtilen yollar şunlardır: Atatürk Bulvarının; Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, Milli Müdafaa Caddesinin tamamı, Aşkabat Caddesinin (Bahçeli 7.Cadde) tamamı, Bestekar Caddesinin tamamı, Kızılırmak Caddesinin tamamı, Olgunlar Caddesinin tamamı, Selanik Caddesinin tamamı, Tunalı Hilmi Caddesinin tamamı, Azerbaycan Caddesinin (Bahçeli 3.Cadde) tamamı, Yüksel Caddesinin tamamı, Sakarya Caddesinin tamamı, Kumrular Caddesinin tamamı, Tunus Caddesinin tamamı, Tuna Caddesinin tamamı, Ziya Gökalp Caddesinin; Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan bölümü, İnkılap Sokağın tamamı, Konur Sokağın tamamı, Karanfil Sokağın tamamı, Bilge Sokağın tamamı, Bülten Sokağın tamamı, Çığır Sokağın tamamı, Bayındır Sokağın tamamı, ihtiyaç olması halinde; Oğuzhan Asiltürk Caddesinin tamamı, Meşrutiyet Caddesinin tamamı, Filistin Caddesinin tamamı, Polonya Caddesinin tamamı, İran Caddesinin tamamı, Arjantin Caddesinin tamamı, Kuleli Caddesinin tamamı.

Valilik, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına trafiğe kapatılacak yolları dikkate almalarını ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önemle rica etti.

"Tüm vatandaşlarımıza huzur ve güven içinde bir yılbaşı diliyor; sağlıklı, mutlu ve esenlik dolu bir yeni yıl temenni ediyoruz."

