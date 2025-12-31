Sivas Sorguncuk'ta Zincirleme Kaza: 5 Araç, 4 Yaralı

Sivas-Şarkışla karayolunda sabah saatlerinde tırın yolda kalması zincirleme kazaya neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Sivas-Şarkışla karayolunun Sorguncuk mevkiinde sabah saat 09.45 sıralarında zincirleme bir trafik kazası meydana geldi.

Şarkışla’dan Sivas istikametine gitmekte olan bir tır, kar yağışının etkili olduğu Sorguncuk mevkiinde yolda kaldı. Yolda kalan tıra arkadan gelen biri tır olmak üzere toplam 4 araç çarptı; kazada toplam 5 araç birbirine girmiş oldu.

Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerinde yol trafiğe kapanırken, bölgeye sağlık, güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir kısmı ile kazayı görüntülemeye gitmekte olan basın mensupları da olay nedeniyle yolda mahsur kaldı.

