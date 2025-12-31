DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,02%
ALTIN
5.962,47 0,66%
BITCOIN
3.805.752,11 -0,76%

Kepez'de Yeni Yıl Öncesi Fırın Denetimi: 7 İş Yerine İdari Yaptırım

Kepez'te yeni yıl öncesi yapılan fırın denetimlerinde 8 işletme incelendi, 7 iş yerine idari yaptırım uygulandı; hijyen, ruhsat ve gramaj eksiklikleri tespit edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:31
Kepez'de Yeni Yıl Öncesi Fırın Denetimi: 7 İş Yerine İdari Yaptırım

Kepez'de Yeni Yıl Öncesi Fırın Denetimleri Sıkılaştırıldı

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdayla yeni yıla girmesini sağlamak amacıyla ilçedeki fırınlara yönelik denetimlerini artırdı.

Denetim Kapsamı ve İşbirliği

Kepez Belediyesi ile Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde ilçede faaliyet gösteren 8 fırın mercek altına alındı. Denetimlerde işletmelerin temizlik, hijyen ve üretim standartlarına uygunluğu titizlikle incelendi.

Kontrollerde Öne Çıkanlar

Zabıta ekipleri personel hijyeni, üretim alanlarının temizliği ve ürün gramajlarını tek tek kontrol etti. Çalışanların bone, şapka, eldiven ve temiz önlük kullanımı denetlenirken, ekmek ve unlu mamullerin gramajları tartılarak mevzuata uygunluğu ölçüldü. Eksik gramajlı ürün tespit edilen işletmelere idari işlem uygulandı.

Fırınların üretim alanları, tezgahları, hamur yoğurma makineleri ve zeminlerin temizliği kontrol edilirken, çöplerin düzenli şekilde bertaraf edilip edilmediğine de bakıldı. Ürünlerde küf ve bozulma olup olmadığı incelenirken, ambalajlı ürünlerde üretim ve son kullanma tarihleri denetlendi.

Denetim Sonuçları

Yapılan kontroller sonucu 3 iş yerinin açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı, 3 iş yerinin hijyen kurallarına uymadığı ve 1 iş yerinde eksik gramajlı ekmek üretildiği tespit edilerek toplam 7 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Denetime katılan Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kendi mevzuatları kapsamında gerekli tutanakları düzenledi.

KEPEZ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN YENİ YILA SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GIDAYLA...

KEPEZ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN YENİ YILA SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GIDAYLA GİREBİLMESİ AMACIYLA İLÇEDEKİ FIRINLARA YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARTIRDI.

KEPEZ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN YENİ YILA SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GIDAYLA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manş Tüneli'nde Arıza Giderildi, Eurostar Seferleri Yeniden Başladı
2
İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu: 3,5 Ton Sahte Etil Alkol, 5 Tutuklama
3
Ordu'da Trafik Denetimlerinde 11.281 Araç Kontrolü
4
Trabzon Sera Gölü'nde Turistik İşletmede Yangın: Büyük Maddi Hasar
5
Düzce'de paletli ambulans Tuğrul köyündeki 95 yaşındaki hastaya ulaştı
6
Kozan'da Park Halindeki Otomobilde Yangın: 34 JA 448 Plakalı Araç Söndürüldü
7
Korgan'da Ticari Araç 30 Metreden Fındık Bahçesine Uçtu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları