Kepez'de Yeni Yıl Öncesi Fırın Denetimi: 7 İş Yerine İdari Yaptırım

Kepez'de Yeni Yıl Öncesi Fırın Denetimleri Sıkılaştırıldı

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdayla yeni yıla girmesini sağlamak amacıyla ilçedeki fırınlara yönelik denetimlerini artırdı.

Denetim Kapsamı ve İşbirliği

Kepez Belediyesi ile Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde ilçede faaliyet gösteren 8 fırın mercek altına alındı. Denetimlerde işletmelerin temizlik, hijyen ve üretim standartlarına uygunluğu titizlikle incelendi.

Kontrollerde Öne Çıkanlar

Zabıta ekipleri personel hijyeni, üretim alanlarının temizliği ve ürün gramajlarını tek tek kontrol etti. Çalışanların bone, şapka, eldiven ve temiz önlük kullanımı denetlenirken, ekmek ve unlu mamullerin gramajları tartılarak mevzuata uygunluğu ölçüldü. Eksik gramajlı ürün tespit edilen işletmelere idari işlem uygulandı.

Fırınların üretim alanları, tezgahları, hamur yoğurma makineleri ve zeminlerin temizliği kontrol edilirken, çöplerin düzenli şekilde bertaraf edilip edilmediğine de bakıldı. Ürünlerde küf ve bozulma olup olmadığı incelenirken, ambalajlı ürünlerde üretim ve son kullanma tarihleri denetlendi.

Denetim Sonuçları

Yapılan kontroller sonucu 3 iş yerinin açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı, 3 iş yerinin hijyen kurallarına uymadığı ve 1 iş yerinde eksik gramajlı ekmek üretildiği tespit edilerek toplam 7 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Denetime katılan Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kendi mevzuatları kapsamında gerekli tutanakları düzenledi.

