DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,02%
ALTIN
5.962,47 0,66%
BITCOIN
3.805.752,11 -0,76%

Aydın’da TIR Tren Yoluna Uçtu: Genç Sürücü Yunus Uğurlu Hayatını Kaybetti, Hat Yeniden Açıldı

Aydın Efeler'de tırın tren yoluna uçtuğu kazada 28 yaşındaki Yunus Uğurlu hayatını kaybetti; ekiplerin çalışmasıyla hat yeniden trafiğe açıldı. Uğurlu'nun nikahı bir hafta sonra olacaktı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:05
Aydın’da TIR Tren Yoluna Uçtu: Genç Sürücü Yunus Uğurlu Hayatını Kaybetti, Hat Yeniden Açıldı

Aydın’da TIR Tren Yoluna Uçtu: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti, Hat Kısmen Yeniden Açıldı

Efeler Pınardere Kavşağı’ndaki kaza ve kurtarma çalışmaları

Aydın’ın Efeler ilçesinde dün gece meydana gelen kazada, ekiplerin yoğun çalışması sonucu tren yolu yeniden trafiğe açıldı. Kazada yaşamını yitiren sürücünün yakınları ve arkadaşları olay yerinde toplandı.

Kaza, Efeler ilçesi Aydın-Denizli Otoyolu Pınardere Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 45 AKC 644 plakalı tırı kullanan Yunus Uğurlu (28), otobandan çıkıp Aydın-Denizli karayoluna girmek istediği sırada kontrolden çıkarak Pınardere Kavşağı üzerinden doğrudan tren yoluna uçtu.

Tır önce yol kenarındaki demir bariyerleri kırdı, ardından karayolu ile demir yolu arasındaki yaklaşık 3 metre yükseklik ve 15 metre uzunluğundaki çukuru adeta aşarak demiryolu raylarına takılarak durdu. Dorsedeki tonlarca ağırlıktaki yük, tırın kupa kısmını ezdi; kazada sürücü hayatını kaybetti.

Olay yerinde yürütülen inceleme ve kurtarma çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüren ekipler, tırı tren yolundan kaldırdı. Yapılan çalışmaların ardından Aydın-Denizli arasındaki tren yolu yeniden sefere açıldı.

Olay yerinde bulunanlar arasında kazada yaşamını yitiren sürücünün arkadaşları da vardı. Ailesinden edinilen bilgiye göre Yunus Uğurlu, 1 ay önce nişanlanmış ve 1 hafta sonra nikahının olacağı öğrenildi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE DÜN GECE MEYDANA GELEN FECİ KAZANIN ARDINDAN EKİPLERİN HUMMALI ÇALIŞMASI...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE DÜN GECE MEYDANA GELEN FECİ KAZANIN ARDINDAN EKİPLERİN HUMMALI ÇALIŞMASI SONRASINDA TREN YOLU YENİDEN TRAFİĞE AÇILIRKEN, KAZADA HAYATINI KAYBEDEN TIR SÜRÜCÜSÜ YUNUS UĞURLU'NUN İSE 1 AY ÖNCE NİŞANLANDIĞI VE 1 HAFTA SONRA DA NİKAHININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE DÜN GECE MEYDANA GELEN FECİ KAZANIN ARDINDAN EKİPLERİN HUMMALI ÇALIŞMASI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manş Tüneli'nde Arıza Giderildi, Eurostar Seferleri Yeniden Başladı
2
İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu: 3,5 Ton Sahte Etil Alkol, 5 Tutuklama
3
Ordu'da Trafik Denetimlerinde 11.281 Araç Kontrolü
4
Trabzon Sera Gölü'nde Turistik İşletmede Yangın: Büyük Maddi Hasar
5
Düzce'de paletli ambulans Tuğrul köyündeki 95 yaşındaki hastaya ulaştı
6
Kozan'da Park Halindeki Otomobilde Yangın: 34 JA 448 Plakalı Araç Söndürüldü
7
Korgan'da Ticari Araç 30 Metreden Fındık Bahçesine Uçtu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları