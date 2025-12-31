Aydın’da TIR Tren Yoluna Uçtu: Genç Sürücü Yunus Uğurlu Hayatını Kaybetti, Hat Yeniden Açıldı

Aydın’da TIR Tren Yoluna Uçtu: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti, Hat Kısmen Yeniden Açıldı

Efeler Pınardere Kavşağı’ndaki kaza ve kurtarma çalışmaları

Aydın’ın Efeler ilçesinde dün gece meydana gelen kazada, ekiplerin yoğun çalışması sonucu tren yolu yeniden trafiğe açıldı. Kazada yaşamını yitiren sürücünün yakınları ve arkadaşları olay yerinde toplandı.

Kaza, Efeler ilçesi Aydın-Denizli Otoyolu Pınardere Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 45 AKC 644 plakalı tırı kullanan Yunus Uğurlu (28), otobandan çıkıp Aydın-Denizli karayoluna girmek istediği sırada kontrolden çıkarak Pınardere Kavşağı üzerinden doğrudan tren yoluna uçtu.

Tır önce yol kenarındaki demir bariyerleri kırdı, ardından karayolu ile demir yolu arasındaki yaklaşık 3 metre yükseklik ve 15 metre uzunluğundaki çukuru adeta aşarak demiryolu raylarına takılarak durdu. Dorsedeki tonlarca ağırlıktaki yük, tırın kupa kısmını ezdi; kazada sürücü hayatını kaybetti.

Olay yerinde yürütülen inceleme ve kurtarma çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüren ekipler, tırı tren yolundan kaldırdı. Yapılan çalışmaların ardından Aydın-Denizli arasındaki tren yolu yeniden sefere açıldı.

Olay yerinde bulunanlar arasında kazada yaşamını yitiren sürücünün arkadaşları da vardı. Ailesinden edinilen bilgiye göre Yunus Uğurlu, 1 ay önce nişanlanmış ve 1 hafta sonra nikahının olacağı öğrenildi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE DÜN GECE MEYDANA GELEN FECİ KAZANIN ARDINDAN EKİPLERİN HUMMALI ÇALIŞMASI SONRASINDA TREN YOLU YENİDEN TRAFİĞE AÇILIRKEN, KAZADA HAYATINI KAYBEDEN TIR SÜRÜCÜSÜ YUNUS UĞURLU'NUN İSE 1 AY ÖNCE NİŞANLANDIĞI VE 1 HAFTA SONRA DA NİKAHININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.