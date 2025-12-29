Antakya'da Seyir Halindeki TOFAŞ Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Antakya, Kisecik Mahallesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan TOFAŞ marka otomobil, alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgilere göre yangın sırasında araç sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Çıkan yangın sonucu otomobil tamamen zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanığının anlatımı

TOFAŞ’ın alevler içinde kaldığı anları anlatan Furkan Fakı, "Dışarıda arkadaşımla birlikte oturuyorduk. ‘Yardım edin’ diye bir kadının bağırmasını duyduk. Arkamızı dönüp baktığımızda karşıda araba yanıyordu. İnsanlar müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangından sonra araba kullanılamaz hale geldi. Araba ateşler içinde kaldı ve her yeri yandı"

