DOLAR
42,92 -0,05%
EURO
50,52 0,17%
ALTIN
6.221,57 0,48%
BITCOIN
3.865.048,84 -2,78%

Antakya'da Seyir Halindeki TOFAŞ Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Antakya Kisecik Mahallesi'nde seyir halindeyken motoru tutuşan TOFAŞ marka otomobil, itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:28
Antakya'da Seyir Halindeki TOFAŞ Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Antakya'da Seyir Halindeki TOFAŞ Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Antakya, Kisecik Mahallesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan TOFAŞ marka otomobil, alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgilere göre yangın sırasında araç sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Çıkan yangın sonucu otomobil tamamen zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanığının anlatımı

TOFAŞ’ın alevler içinde kaldığı anları anlatan Furkan Fakı, "Dışarıda arkadaşımla birlikte oturuyorduk. ‘Yardım edin’ diye bir kadının bağırmasını duyduk. Arkamızı dönüp baktığımızda karşıda araba yanıyordu. İnsanlar müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangından sonra araba kullanılamaz hale geldi. Araba ateşler içinde kaldı ve her yeri yandı"

HATAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN ALEVLERE TESLİM OLAN TOFAŞ MARKA OTOMOBİL, YANARAK KULLANILAMAZ HALE...

HATAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN ALEVLERE TESLİM OLAN TOFAŞ MARKA OTOMOBİL, YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

HATAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN ALEVLERE TESLİM OLAN TOFAŞ MARKA OTOMOBİL, YANARAK KULLANILAMAZ HALE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 23 Yıl Hapisle Aranan Firari M.B. Jandarmaya Yakalandı
2
Avcılar'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı — Güvenlik Kamerası Görüntüsü
3
Antakya'da Seyir Halindeki TOFAŞ Otomobil Alevlere Teslim Oldu
4
Ayşe Tokyaz Davası Bugün Başlıyor: Cemil Koç ve 9 Sanık Hakim Karşısında
5
Acıpayam'da Otomobil Park Halindeki Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı yolunda kaza: 5 yaralı
7
Mersin'de Kurşunlama ve Yaralama: 4 Şüpheli Yakalandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller