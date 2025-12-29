DOLAR
Diyarbakır'da Kar Kazası: Silvan Bulvarı'nda 5 Araç Birbirine Girdi

Diyarbakır Yenişehir'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda, beton mikserinin de aralarında bulunduğu 5 araç çarpıştı; maddi hasar var, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:00
Kaza ve Müdahale

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen kazada 5 araç birbirine girdi. Olay, ilçenin Silvan Bulvarı üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, kar nedeniyle kayganlaşan yolda bir beton mikseri, iki hafif ticari araç ve iki otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı ve trafik akışının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldü.

