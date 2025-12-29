Diyarbakır'da Kar Kazası: Silvan Bulvarı'nda 5 Araç Birbirine Girdi

Kaza ve Müdahale

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen kazada 5 araç birbirine girdi. Olay, ilçenin Silvan Bulvarı üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, kar nedeniyle kayganlaşan yolda bir beton mikseri, iki hafif ticari araç ve iki otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı ve trafik akışının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldü.

DİYARBAKIR'IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BETON MİKSERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA MADDİ HASAR OLUŞTU.