Oaxaca'da Tren Kazası: 13 Ölü, 98 Yaralı

Oaxaca'da Nizanda yakınlarında raydan çıkan yolcu treni devrildi: 13 ölü, 98 yaralı; 250 kişi taşıyan trende 5 yaralı kritik durumda.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:58
Nizanda yakınlarında raydan çıkan trenin devrilmesi faciaya yol açtı

Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde, 250 kişiyi taşıyan bir yolcu treni raydan çıkarak devrildi. Olayda en az 13 kişi hayatını kaybetti ve 98 kişi yaralandı.

Meksika Donanması, kazanın Nizanda kasabası yakınlarında gerçekleştiğini ve trenin dokuz mürettebat üyesi ile 241 yolcu taşıdığını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, yaralılardan beşinin durumunun kritik olduğunu belirtti ve hayatını kaybedenlerin ailelerine yardımcı olması için üst düzey yetkililerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Meksika Başsavcılığı ise kazayla ilgili resmî soruşturma başlattığını duyurdu.

Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde 250 kişiyi taşıyan bir yolcu treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucu en az 13 kişi hayatını kaybederken 98 kişi yaralandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

