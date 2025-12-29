DOLAR
Adıyaman'da Spiral Makinesiyle Elini Keserek Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman Valilik Kavşağı yakınlarında Hasan A., spiral makinesiyle elini kesti; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:56
Adıyaman'da spiral makinesiyle elini kesen kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman merkezinde meydana gelen olayda, Valilik Kavşağı yakınlarında elini spiral makinesiyle keserek yaralanan Hasan A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi için hastaneye sevk edildi.

Olay yeri ve ilk müdahale

Edinilen bilgilere göre, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sonrası Hasan A., daha ileri tedavi amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Gelişmelerle ilgili yeni bilgiler geldikçe paylaşılacak.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

