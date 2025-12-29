Adıyaman'da Spiral Makinesiyle Elini Keserek Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da spiral makinesiyle elini kesen kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman merkezinde meydana gelen olayda, Valilik Kavşağı yakınlarında elini spiral makinesiyle keserek yaralanan Hasan A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi için hastaneye sevk edildi.

Olay yeri ve ilk müdahale

Edinilen bilgilere göre, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sonrası Hasan A., daha ileri tedavi amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Gelişmelerle ilgili yeni bilgiler geldikçe paylaşılacak.

