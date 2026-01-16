Antalya Serik'te Jandarmadan 3 bin 450 Kaçak Parfüm Operasyonu

Antalya Serik'te jandarmanın düzenlediği operasyonda, Y.Y. isimli şüphelinin aracında 3 bin 450 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:46
Antalya Serik'te Jandarmadan 3 bin 450 Kaçak Parfüm Operasyonu

Antalya Serik'te Jandarmadan 3 bin 450 Kaçak Parfüm Operasyonu

Jandarma ve savcılığın ortak soruşturması

Antalya İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılık suçlarıyla mücadelesi kapsamında, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla yürütülen çalışmada gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Serik ilçesinde durdurulan bir araçta jandarma ekiplerinin yaptığı aramada Y.Y. isimli şüpheliye ait araçtan 3 bin 450 adet gümrük kaçağı parfüm bulundu.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. Jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirmeye devam ediyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE DURDURULAN BİR ARAÇTA 3 BİN 450 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI PARFÜM ELE...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE DURDURULAN BİR ARAÇTA 3 BİN 450 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oktay Kaynarca'dan Uyuşturucu ve Fuhuş İddialarına Ret: "Aracılık Söz Konusu Dahi Olamaz"
2
Iğdır'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı
3
Diyarbakır'da Çamaşır Makinesi Yangını Evi Kullanılamaz Hale Getirdi
4
Bilecik'te Ani Fren Yapan Motosikletli Düşerek Yaralandı
5
Osmaniye’de İşçi Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı — 7 Yaralı, Kamera Görüntüleri
6
Bilecik'te Motosiklet Sürücüsü, Otomobile Çarpmamak İçin Fren Yapınca Devrildi
7
Kozan'da maganda kurşunu: 9 yaşındaki Kemal'in babası karne günü kabrinde ağladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları