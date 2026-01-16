Antalya Serik'te Jandarmadan 3 bin 450 Kaçak Parfüm Operasyonu

Jandarma ve savcılığın ortak soruşturması

Antalya İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılık suçlarıyla mücadelesi kapsamında, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla yürütülen çalışmada gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Serik ilçesinde durdurulan bir araçta jandarma ekiplerinin yaptığı aramada Y.Y. isimli şüpheliye ait araçtan 3 bin 450 adet gümrük kaçağı parfüm bulundu.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. Jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirmeye devam ediyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE DURDURULAN BİR ARAÇTA 3 BİN 450 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ.