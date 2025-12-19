DOLAR
Ardanuç'ta Ahır Yangını: Tosunlu Köyünde Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Artvin'in Ardanuç ilçesi Tosunlu köyünde sabah çıkan yangında, Alinaz Albayrak'a ait ahır kullanılamaz hale geldi; ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:02
Ardanuç'ta Ahır Yangını: Tosunlu Köyünde Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Ardanuç'ta Ahır Yangını

Tosunlu Köyü'nde sabah saatlerinde çıktı

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyü'nde sabah saatlerinde çıkan yangında bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Alinaz Albayrak'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına AFAD koordinesinde belediye itfaiye ekipleri müdahale ederken, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Ardanuç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın büyümeden ve çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangın tamamen söndürülürken, ahırda maddi hasar meydana geldi.

