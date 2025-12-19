DOLAR
Mazıdağı'nda Feci Kaza: Genel Cerrahi Uzmanı Ağır Yaralandı

Mardin-Diyarbakır karayolu Mazıdağı Üçyol'da tır ile otomobil çarpıştı; Derik Devlet Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı ağır yaralandı ve ameliyata alındı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:53
Otomobil hurdaya döndü; doktor ameliyata alındı

Kaza, Mardin-Diyarbakır karayolu Mazıdağı Üçyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 ACJ 046 plakalı tır, Derik Devlet Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanının kullandığı 33 ARL 331 plakalı Volkswagen Polo marka otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan doktor, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Yetkililer, doktorun hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

