Mazıdağı'nda feci kaza: Genel cerrahi uzmanı ağır yaralandı

Otomobil hurdaya döndü; doktor ameliyata alındı

Kaza, Mardin-Diyarbakır karayolu Mazıdağı Üçyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 ACJ 046 plakalı tır, Derik Devlet Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanının kullandığı 33 ARL 331 plakalı Volkswagen Polo marka otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan doktor, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Yetkililer, doktorun hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

