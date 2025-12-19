DOLAR
İzmit'te İHA Düştü: Çubuklubala Mahallesi'nde Jandarma İnceleme Başlattı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi'nde düşen İHA, vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin incelemesine alındı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:48
Olay Detayları

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kırsal alana düşen insansız hava aracı (İHA), bölgedeki vatandaşların dikkati sayesinde tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk çalışmaların ardından, düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

