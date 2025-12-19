İzmit'te İHA Düştü: Çubuklubala Mahallesi'nde Jandarma İnceleme Başlattı

İzmit'te İHA Düştü

Olay Detayları

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kırsal alana düşen insansız hava aracı (İHA), bölgedeki vatandaşların dikkati sayesinde tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk çalışmaların ardından, düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

