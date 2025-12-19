DOLAR
Kocaeli'de Uğurcan Bekçi’nin de Yaralandığı Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

17 Aralık'ta Kocaeli'de silahlı çatışmada yaralanan futbolcu Uğurcan Bekçi dahil 3 kişiyi hedef alan 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 20:14
Kocaeli'de Silahlı Kavga: Futbolcu Uğurcan Bekçi de Yaralandı

Olay, 17 Aralık gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi (27) ile K.E.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan ve kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giyen Uğurcan Bekçi entübe edildi.

Gözaltı ve Tutuklama İşlemleri

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, silahla saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen E.S. ve F.K.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan arama çalışmalarında üzerinden 21 tabanca fişeği çıkan A.C.G. ise 6136 SKM kapsamında işlem yapılarak gözaltına alındı.

Üç şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün mevcutlu olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık işlemleri sonucunda A.C.G. serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen E.S. ve F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

