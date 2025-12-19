İzmit'te İHA Düştü: Çubuklubala'da Jandarma İnceleme Başlattı

Olayın Detayları

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal alanda bir insansız hava aracı (İHA) düştü. Olay, bölge sakinlerinin harekete geçmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çubuklubala Mahallesi'ndeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, düşen İHA ile ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili çalışma yürütüyor.

Düşen İHA ile ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililerden alınan bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.

İzmit'e İHA düştü