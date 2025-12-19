Cevizlibağ'da Trafik Yoğunluğu %81'e Ulaştı

İş çıkış saatinde E-5'te uzun kuyruklar havadan görüntülendi

İstanbul’da cuma günü iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Ölçümlere göre saat 18.30'da yoğunluk yüzde 81 olarak belirlendi.

Havadan çekilen görüntülerde Cevizlibağ E-5 üzerinde araçların uzun kuyruklar oluşturduğu ve trafiğin ağır ilerlediği görüldü. Ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı sık sık yavaşlarken bazı bölgelerde durma noktasına geldiği dikkat çekti.

Öte yandan, İstanbul’da trafik yoğunluğu son 3 gündür yüzde 80’in altına inmedi.

