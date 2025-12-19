DOLAR
Cevizlibağ'da Trafik Yoğunluğu %81'e Ulaştı

İstanbul Cevizlibağ'da Cuma iş çıkışında trafik yoğunluğu saat 18.30'da %81 olarak ölçüldü; son 3 gündür yüzde 80'in altına inmedi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 19:58
İş çıkış saatinde E-5'te uzun kuyruklar havadan görüntülendi

İstanbul’da cuma günü iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Ölçümlere göre saat 18.30'da yoğunluk yüzde 81 olarak belirlendi.

Havadan çekilen görüntülerde Cevizlibağ E-5 üzerinde araçların uzun kuyruklar oluşturduğu ve trafiğin ağır ilerlediği görüldü. Ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı sık sık yavaşlarken bazı bölgelerde durma noktasına geldiği dikkat çekti.

Öte yandan, İstanbul’da trafik yoğunluğu son 3 gündür yüzde 80’in altına inmedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

