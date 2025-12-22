DOLAR
Menemen'de Takla Atan Araç: Gelin ve Kaynana Yaralandı

Menemen'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak hurdaya döndü; araçtaki gelin Döndü C. ve kaynana Fadime C. yaralandı, hayati tehlike yok.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 18:43
Kaza Detayları

İzmir'in Menemen ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak hurdaya dönmesi sonucu araçtaki gelin ve kaynana yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Gerenköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döndü C. (30) idaresindeki 35 ARV 980 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak ters döndü.

Kazada sürücü Döndü C. ile araçta yolcu olarak bulunan kaynanası Fadime C. (61) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

