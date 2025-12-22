Manisa Kula'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir - Ankara D300 karayolunda kaza

Manisa’nın Kula ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil önce orta refüje çarptı, ardından savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

Kaza saat 12.30 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 JBT 21 plakalı otomobili Faruk Akar yönetiyordu.

Çarpmanın ardından, araçta bulunan yolculardan Ali Akar (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Faruk Akar kazayı yara almadan atlatırken, diğer yolcu Ayfer Akar (56) yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ayfer Akar (56), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

