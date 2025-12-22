DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,34 -0,35%
ALTIN
6.091,96 -2%
BITCOIN
3.848.382,25 -1,87%

Manisa Kula'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje ve bariyerlere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:42
Manisa Kula'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa Kula'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir - Ankara D300 karayolunda kaza

Manisa’nın Kula ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil önce orta refüje çarptı, ardından savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

Kaza saat 12.30 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 JBT 21 plakalı otomobili Faruk Akar yönetiyordu.

Çarpmanın ardından, araçta bulunan yolculardan Ali Akar (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Faruk Akar kazayı yara almadan atlatırken, diğer yolcu Ayfer Akar (56) yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ayfer Akar (56), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KONTROLDEN ÇIKAN...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ÖNCE ORTA REFÜJE ÇARPTI, ARDINDAN SAVRULAN OTOMOBİL YOL KENARINDAKİ BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ. MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 1 KİŞİ YARALANDI.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KONTROLDEN ÇIKAN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Gelibolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Manisa Kula'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,32 Gram Kokain Ele Geçirildi
4
Bursa İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Suntalar Devrildi: İşçi Yaralandı
5
Şırnak’ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu: 4 Tutuklama
6
Bakırköy'de silahlı saldırı: 1 ölü, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
7
Ümraniye'de Emlakçı S.A. (31) Öldürüldü: 3 Şüpheli Yakalandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi