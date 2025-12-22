Bakırköy'de silahlı saldırı: 1 ölü, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonlarla yakalanan şüpheliler adliyeye gönderildi

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde 17 Aralık 2025 tarihinde seyir halindeki 34 NTZ 242 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda iki kurşun isabet eden Ünsal Bahçeci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma ve operasyon detayları

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, silahı ve motosikleti kullananlar ile kaçmalarına yardım eden, motosiklet sahibi, şüphelilere telefon ve yer temini yapan ve silahı saklayan kişilerin tamamı dahil olmak üzere toplam 12 şüpheli İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa illerinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler arasında 1’i yaşı küçük kişi de bulunuyor.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ve 1 adet çelik yelek yer aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

