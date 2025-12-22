Atakum'da Zabıta Fahiş Fiyat Denetimi

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi zabıta ekipleri, kent sınırları içindeki restoran, kafe ve eğlence mekanlarında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Fahiş fiyat uygulayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Saha mesaisinde ekipler, işletmelerde menü fiyat listesi ile ruhsat kontrolü yaptı. Fiyat tarifelerinin hem fiziki hem de dijital ortamlarda kolayca erişilebilir olup olmadığı incelendi. Mekan girişlerinde fiyat listesi görünmeyen veya masalarda karekod (QR) uygulaması bulunmayan iş yerleri uyarıldı.

Ruhsatsız ya da fahiş fiyat uygulayan işletmeler hakkında resmi tutanak tutuldu ve gerekli işlemler başlatıldı.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü'nden açıklama

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Serhat Uzun şunları söyledi: "Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, ilçemizde faaliyet gösteren alkollü ve alkolsüz mekanlarımıza yönelik denetimlerimizi kamu düzenini ve halk sağlığını korumak amaçlı devam ettirmekteyiz. Amacımız cezalandırmak değil, faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde yürütmelerini sağlamaktır. Tüm işletme sahiplerimizi ve vatandaşlarımızı kurallara uymaya, kent huzurunu birlikte korumaya davet ediyorum".

