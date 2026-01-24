Avcılar’da Ehliyet Zarfını Polise Açtıran Kadın Sürücü İlk Cezasını Yedi

Dron destekli trafik uygulamasında durduruldu

İstanbul Avcılar’da akşam saatlerinde gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında, 2 ay önce ehliyetini alan motosikletli Elfida Efra uygulama noktasında durduruldu.

Uygulama, Avcılar Firuzköy bölgesinde Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapıldı. Ekipler, sürücünün hatalı yerden U dönüşü yaptığı tespit edildi ve durduruldu.

Sürücü, henüz zarfından çıkarmadığı ehliyetini polis ekiplerine uzatarak ehliyet zarfını polislerin açmasını istedi. Trafik polisi ehliyeti zarftan çıkarırken, kadın sürücü ile motosikletli arkadaşı ilk cezalarını aldı. Genç kadına U dönüşü yasağına uymamaktan ceza uygulandı.

Elfida Efra olay sonrası, "Ehliyetimi iki ay önce aldım. Ehliyet zarfını polis abiler açsın istiyordum, iki ay sonra cezayla denk geldi. Yanlış yerden U dönüşü yaptım. Benim gibi hata yapmayın. Kaçmaya da çalışmayın. Arkadaşınız da dur derse durun" dedi.

Furkan Aydın ise, "Benzin istasyonuna girmek istedik. Hiç fark etmedik U dönüşünün yasak olduğunu. Benim de yediğim ilk cezam. Uygulamalar olmalı bu şekilde devam etsinler" diye konuştu.

