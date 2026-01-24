Zonguldak'ta Jandarma Durdurdu: 450 Kilogram Bozulmuş Et İmha Edildi

Devrek yol kontrolünde halk sağlığını tehdit eden etler imha edildi

Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolleri sırasında il dışından gelen, sürücüsü A.A. olan 06 ADU 257 plakalı araç durduruldu.

Ekiplerin araçta yaptığı denetimde, sağlık açısından uygunsuz ve bozulduğu tespit edilen 450 kilogram bozulmuş et bulundu. İlk değerlendirmede etlerin halk sağlığı için risk oluşturduğu belirlendi.

Bölgeye sevk edilen zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu, etlerin insan tüketimine uygun olmadığı ve kamu sağlığı açısından tehlike arz ettiği raporlandı.

Ele geçirilen 450 kilogram et, tutanak altına alınarak ilgili ekiplerin gözetiminde imha edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

