Zonguldak'ta Jandarma Durdurdu: 450 Kilogram Bozulmuş Et İmha Edildi

Zonguldak'ta jandarma yol kontrolünde durdurulan araçta 450 kilogram bozulmuş et ele geçirildi; zabıta ve Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleyip imha etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:19
Devrek yol kontrolünde halk sağlığını tehdit eden etler imha edildi

Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolleri sırasında il dışından gelen, sürücüsü A.A. olan 06 ADU 257 plakalı araç durduruldu.

Ekiplerin araçta yaptığı denetimde, sağlık açısından uygunsuz ve bozulduğu tespit edilen 450 kilogram bozulmuş et bulundu. İlk değerlendirmede etlerin halk sağlığı için risk oluşturduğu belirlendi.

Bölgeye sevk edilen zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu, etlerin insan tüketimine uygun olmadığı ve kamu sağlığı açısından tehlike arz ettiği raporlandı.

Ele geçirilen 450 kilogram et, tutanak altına alınarak ilgili ekiplerin gözetiminde imha edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK’TA JANDARMA EKİPLERİNİN YOL KONTROLLERİ SIRASINDA DURDURDUĞU BİR ARAÇTA 450 KİLOGRAM BOZULMUŞ ET BULUNDU. YAPILAN DENETİMLERDE ETLERİN HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSK TAŞIDIĞI BELİRLENMESİ ÜZERİNE İMHA EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

