Aydın'da Ticari Taksi Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Aydın Efeler'de Umurlu-Köşk yolunda ticari taksi tarlaya uçtu; sürücü E.T. (44) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:00
Kaza Ayrıntıları

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir ticari taksi tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Umurlu-Köşk karayolu üzerinde Umurlu'dan Köşk yönüne giden 09 T 0009 plakalı ticari taksiyi E.T. (44) yönetiyordu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü E.T.'yi araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

E.T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

