Aydın'da Ticari Taksi Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı
Kaza Ayrıntıları
Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir ticari taksi tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Umurlu-Köşk karayolu üzerinde Umurlu'dan Köşk yönüne giden 09 T 0009 plakalı ticari taksiyi E.T. (44) yönetiyordu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü E.T.'yi araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
E.T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
TİCARİ TAKSİ TARLAYA UÇTU: 1 YARALI