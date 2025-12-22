Aydın Emniyeti'nden Operasyon: 114 Aranan Şahıs Yakalandı

İl genelindeki denetimlerde suç odaklarına ağır darbe

Edinilen bilgiye göre, 15 Aralık ile 21 Aralık 2025 tarihleri arasında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde kapsamlı uygulama ve denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 44 bin 194 şahıs sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 114 kişi yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 57’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, faili meçhul 27 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda ise 34 şahıs hakkında adli işlem yapıldı ve yasa dışı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 80 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ele geçirilenler arasında 128 gram uyuşturucu madde, 144 adet uyuşturucu hap, 4 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 53 adet fişek bulunuyor.

Trafik denetimlerinde de yoğun mesai harcayan ekipler tarafından 18 bin 537 araç ve motosiklet sorgulandı; kurallara uymadığı belirlenen 133 araç trafikten men edilirken, 5 bin 766 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

