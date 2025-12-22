DOLAR
Safranbolu'da Kamelya Yangını: Alabalık Tesisinde Yapı Kül Oldu

Safranbolu'da alabalık tesisine ait kamelya çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü; jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale edip söndürdü, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:20
Olay Yeri ve Müdahale

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan alabalık tesisine ait kamelya çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü.

Olay Karabük-Kastamonu kara yolu Toprakcuma mevkiinde meydana geldi.

Karasu Alabalık tesisine ait kamelyada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durum bildirilmesi üzerine jandarma ve Safranbolu Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

