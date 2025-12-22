Safranbolu'da Kamelya Yangını: Alabalık Tesisinde Yapı Kül Oldu

Olay Yeri ve Müdahale

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan alabalık tesisine ait kamelya çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü.

Olay Karabük-Kastamonu kara yolu Toprakcuma mevkiinde meydana geldi.

Karasu Alabalık tesisine ait kamelyada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durum bildirilmesi üzerine jandarma ve Safranbolu Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

