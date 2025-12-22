DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,4 -0,48%
ALTIN
6.080,15 -1,8%
BITCOIN
3.820.421,73 -1,11%

Gölbaşı'nda Yakıt Yüklü Tankerden Yükselen Dumanlar Korkuttu

Gölbaşı'nda Mersin'den gelen 02 AF 151 plakalı yakıt yüklü tankerden tekerlerden duman yükselince itfaiye, jandarma ve AFAD müdahale etti; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:02
Gölbaşı'nda Yakıt Yüklü Tankerden Yükselen Dumanlar Korkuttu

Gölbaşı'nda Yakıt Yüklü Tankerden Yükselen Dumanlar Korkuttu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, yakıt yüklü bir tankerden yükselen dumanlar çevredekilere paniğe yol açtı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Mersin’den Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine gelen 02 AF 151 plakalı yakıt yüklü tanker sürücüsü H.K., Gölbaşı ilçesi Çelik Köyü yakınlarında bir akaryakıt istasyonuna giriş yaptı. Bu sırada tankerin tekerlerinden duman yükseldiğini fark eden sürücü ile istasyon görevlileri, tekerlere yakın yerde bulunan söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Müdahale ve Güvenlik Çalışması

Sürücü ve istasyon görevlilerinin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Görevliler, çevre güvenliğini sağlayarak aşırı ısınan ve duman çıkaran tekerlerde soğutma çalışması yaptı.

Yapılan müdahaleler sonrası çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes alırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Müdahale tamamlandıktan sonra ekipler bölgeden ayrıldı.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE YAKIT YÜKLÜ TANKERDEN DUMANLARIN YÜKSELMESİ KORKUYA NEDEN...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE YAKIT YÜKLÜ TANKERDEN DUMANLARIN YÜKSELMESİ KORKUYA NEDEN OLDU.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE YAKIT YÜKLÜ TANKERDEN DUMANLARIN YÜKSELMESİ KORKUYA NEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de kadın cinayeti davasında mütalaa: Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi
2
Bursa İnegöl'de Asansör Montajı Yapan Tekniker 500 Volt Akıma Kapıldı
3
Safranbolu Kuyumcu Soygununda Mahkeme Kararı: 13 Yıl Hapis
4
Kula'da Yangına Giden İtfaiye Aracı Takla Attı: 1 Yaralı
5
Topkapı'da T4 Tramvay Raydan Çıktı — Yolcular Tahliye Edildi
6
Safranbolu Kuyumcu Soygununda Karar: Sanıklara Hapis Cezası
7
Elysee Sarayı'nda Porselen Hırsızlığı: 3 Gözaltı, 100 Parça Ele Geçirildi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi