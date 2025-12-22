Gölbaşı'nda Yakıt Yüklü Tankerden Yükselen Dumanlar Korkuttu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, yakıt yüklü bir tankerden yükselen dumanlar çevredekilere paniğe yol açtı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Mersin’den Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine gelen 02 AF 151 plakalı yakıt yüklü tanker sürücüsü H.K., Gölbaşı ilçesi Çelik Köyü yakınlarında bir akaryakıt istasyonuna giriş yaptı. Bu sırada tankerin tekerlerinden duman yükseldiğini fark eden sürücü ile istasyon görevlileri, tekerlere yakın yerde bulunan söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Müdahale ve Güvenlik Çalışması

Sürücü ve istasyon görevlilerinin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Görevliler, çevre güvenliğini sağlayarak aşırı ısınan ve duman çıkaran tekerlerde soğutma çalışması yaptı.

Yapılan müdahaleler sonrası çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes alırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Müdahale tamamlandıktan sonra ekipler bölgeden ayrıldı.

