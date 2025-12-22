Manisa Kula'da ev yangını: 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'nde çıkan yangında, Ahmet Yeşil'e ait 2 katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Müdahale

Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kula Amirliği ekipleri hızla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNE BAĞLI AHMETLİ MAHALLESİ’NDE ÇIKAN YANGINDA 2 KATLI BİR MÜSTAKİL EV TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.