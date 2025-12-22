Gaziantep'te 4 Katlı Binada Teras Yangını: Alevler Kontrol Altına Alındı

Şehitkamil'de paniğe neden olan olay

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın teras katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler terasın tamamını sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirince olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölü veya yaralanan olmadı, ancak olay çevrede büyük korku ve paniğe yol açtı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

