Millî İstihbarat Teşkilâtı, DEAŞ Horasan Yöneticisi Yahya Kod Adlı Mehmet Gören'i Türkiye'ye Getirdi

Millî İstihbarat Teşkilâtı, DEAŞ'ın Horasan yöneticisi 'Yahya' kod adlı Mehmet Gören'i Afganistan-Pakistan bölgesinde yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:01
Millî İstihbarat Teşkilâtı, DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Yahya kod adlı Mehmet Gören'i yakaladı.

Şüpheli, Afganistan-Pakistan alanında yapılan operasyonla ele geçirildi ve Türkiye'ye getirildi.

Millî İstihbarat Teşkilâtı, DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Yahya kod adlı Mehmet Gören’i Afganistan-Pakistan alanında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

