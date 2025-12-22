Millî İstihbarat Teşkilâtı, DEAŞ Horasan Yöneticisi Yahya Kod Adlı Mehmet Gören'i Türkiye'ye Getirdi

Millî İstihbarat Teşkilâtı, "Yahya" kod adlı yöneticiyi Türkiye'ye getirdi

Afganistan-Pakistan alanında yakalandı

Millî İstihbarat Teşkilâtı, DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Yahya kod adlı Mehmet Gören’i Afganistan-Pakistan alanında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.