Bağdat’ta 2025’te 19 Binden Fazla Başıboş Köpek İtlaf Edildi

Bağdat'ta 1 Ocak-30 Kasım 2025 arasında 19 binden fazla başıboş köpek itlaf edildi; operasyonlar İçişleri ve Veterinerlik Dairesi ile koordine edildi. Bir kurye kuduzdan öldü.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:45
Bağdat Belediyesi Sözcüsü Uday el-Cendil, 1 Ocak ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında kent genelinde sayıları hızla artan ve toplum sağlığı için tehdit oluşturan 19 binden fazla başıboş köpeğin itlaf edildiğini açıkladı.

El-Cendil, yürütülen operasyonların İçişleri Bakanlığı ve Veterinerlik Dairesi ile tam koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyonlarda uzman nişancıların görevlendirildiğini ve uygulama sırasında Veterinerlik Dairesi temsilcilerinin hazır bulunduğunu ifade etti.

Sözcü, çalışmaların neredeyse her gün devam ettiğini vurgulayarak itlaf edilen hayvanların sağlık ve çevre kurallarına uygun şekilde toplanıp başkentteki Nehravan bölgelerindeki katı atık tesislerine nakledildiğini söyledi.

Kuryenin kuduz sonucu ölümü

Dün başkentte kuryelik yapan 36 yaşındaki Hamza Barani Şemşir, kuduz bir köpeğin ısırması sonucu yaşamını yitirdi. Şemşir’in ailesi, ısırılmanın ardından gerekli tedaviler uygulanmasına rağmen Şemşir’in 40 gün sonra semptomlar göstermeye başladığını belirtti.

Aile, gencin ölmeden önceki son günlerinde yemek yemeyi kestiğini ve kuduzun tipik belirtisi olan su korkusu nedeniyle su gördüğünde histerik nöbetler geçirdiğini ifade etti.

