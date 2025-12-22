DOLAR
Bahçelievler'de 6 Katlı Binada Yangın: İtfaiye Kurtardı, 2 Gözaltı

Bahçelievler Şirinevler'de boşaltılan 6 katlı binada çıkan yangında itfaiye mahsurları kurtardı; olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:38
Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Oktay 1 sokak adresinde, kentsel dönüşüm için boşaltılan 6 katlı bir binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Binada kalan evsizlerin çıkardığı yangın kısa sürede büyüdü.

Müdahale ve kurtarma

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri içeride mahsur kalanları kurtardı ve yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Olayın ardından polis ekiplerinin 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Görgü tanığı anlatımı

Aydın Kaya, "Evden giderken baktım burada dumanlar var. İçeride insanlar bağırıyor. El fenerlerini yakıp kurtarın diyorlar. İtfaiye, ambulans ve polisler geldi. İçeride birileri yatıyormuş. Onların hiç haberi yok. Onları itfaiye kurtardı. Bina boş. Tinerciler, sokakta kalanlar vardı herhalde" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

