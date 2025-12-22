DOLAR
Bahçelievler'de Daire Alevlere Teslim Oldu: Bina Dumanla Kaplandı

Bahçelievler'de bir daire alevlere teslim olurken, bina yoğun dumanla kaplandı. Olayla ilgili resmi bilgi henüz açıklanmadı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 08:49
Bahçelievler'de Daire Alevlere Teslim Oldu: Bina Dumanla Kaplandı

Bahçelievler'de Daire Alevlere Teslim Oldu: Bina Dumanla Kaplandı

Olay yerinde yoğun duman gözlendi

Bahçelievler'de bir daire alevlere teslim oldu, yangın sonucu bina içini yoğun duman sardı.

Olayın çıkış nedeni, can kaybı veya maddi hasara ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı. Gelişmeler ve yetkili açıklamaları bekleniyor.

Vatandaşların ve çevrede bulunanların güvenliği için yetkililerin yönlendirmelerine uyulması önem taşıyor.

Bahçelievler'de daire alevlere teslim oldu, binayı duman sardı

Bahçelievler'de daire alevlere teslim oldu, binayı duman sardı

