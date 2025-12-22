Bahçelievler'de Daire Alevlere Teslim Oldu: Bina Dumanla Kaplandı

Olay yerinde yoğun duman gözlendi

Bahçelievler'de bir daire alevlere teslim oldu, yangın sonucu bina içini yoğun duman sardı.

Olayın çıkış nedeni, can kaybı veya maddi hasara ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı. Gelişmeler ve yetkili açıklamaları bekleniyor.

Vatandaşların ve çevrede bulunanların güvenliği için yetkililerin yönlendirmelerine uyulması önem taşıyor.

