Balıkesir'de İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Kaza İbirler mevkiinde sabaha karşı gerçekleşti

Kaza, sabaha karşı İstanbul-İzmir Otoyolu İstanbul istikameti İbirler mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin arkadan çarpması sonucu trafik akışı etkilendi.

Olayda, sürücü K.E. idaresindeki 09 ARU 380 plakalı otomobil, İstanbul istikametinde seyir halindeki 35 DY 856 ve 18 AAG 355 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü K.E., aracın içerisinde sıkıştı; itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

BALIKESİR'DE İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU İSTANBUL İSTİKAMETİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SEYİR HALİNDEKİ TIRA ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.