Furkan Apartmanı davasında 4. duruşma ertelendi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı davasının 4’üncü duruşması Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş., Coşkun Ş., sanık avukatları, maktul avukatları ve maktul aile yakınları katıldı. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. ile ev hapsinde olan sanık Yılmaz Şahin Y. ise SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlandı.

Savunmaları alınan tutuksuz sanıklar beraat talep etti. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. önceki savunmalarını yineleyerek beraatini istedi.

Savcılık, sanıklar Hasan S., Faik Ö., Eyüp Ö., Necdet A. ve Coşkun Ş. hakkında bilinçli taksirle öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Diğer yandan Mehmet A., Oktay A. ve kamu görevlisi Bülent B. hakkında ise taksirle öldürme suçundan ceza isteniyor.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluğuna karar vererek, savcılık mütalaasını değerlendirmek üzere duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

19 Temmuz 2024 tarihli karar duruşmasında Nizip Ağır Ceza Mahkemesi, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası vermiş; sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı vermişti.

Ancak Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazları üzerine yerel mahkeme kararını inceledi ve bozdu. Daire kararında, beraat verilen sanıklar Faik Ö. ve Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, dolayısıyla olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kararda, söz konusu dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların birlikte yargılanmasının gerektiği belirtilerek, "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir" denildi.

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE, KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE YIKILAN VE 51 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN FURKAN APARTMANI DAVASINDA KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ.