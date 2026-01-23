Samsun İlkadım'da Site Camisi Çarşısında Cuma Namazı Öncesi Yangın Paniği

Samsun İlkadım'da Site Camisi çarşısında cuma namazı öncesi çıkan ufak çaplı yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü; çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:07
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:14
Samsun İlkadım'da Site Camisi Çarşısında Cuma Namazı Öncesi Yangın Paniği

Samsun İlkadım'da Site Camisi Çarşısında Cuma Namazı Öncesi Yangın Paniği

Ufak çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Samsun’un İlkadım ilçesinde, Site Camisinin çarşısında cuma namazı öncesi çıkan ufak çaplı yangın vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, çarşı içinde bulunan bir vakfın ofisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı ve kısa sürede fark edildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında çarşının iç kısmı yoğun dumanla kaplanırken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekipler, dumanın tahliyesi için havalandırma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

