Gönen'de Köteyli Mahallesi'nde Ev Yangını: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi olay yerinde
Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Köteyli Mahallesinde çıkan ev yangınında tek katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay bugün Gönen ilçesine bağlı Köteyli kırsal mahallesinde meydana geldi.
Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yangına müdahale etti.
Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
