Gönen'de Köteyli Mahallesi'nde Ev Yangını: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Gönen'in Köteyli Mahallesi'nde çıkan ev yangınında tek katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:57
Gönen'de Köteyli Mahallesi'nde Ev Yangını: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Gönen'de Köteyli Mahallesi'nde Ev Yangını: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi olay yerinde

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Köteyli Mahallesinde çıkan ev yangınında tek katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay bugün Gönen ilçesine bağlı Köteyli kırsal mahallesinde meydana geldi.

Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yangına müdahale etti.

Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gönen’de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Gönen’de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı
2
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
3
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
4
Düzce'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Siverek-Şanlıurfa Kara Yolunda Tır Devrildi — Ulaşım Tek Şeritten
6
Vali Eldivan, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı
7
Furkan Apartmanı davasında 4. duruşma ertelendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları