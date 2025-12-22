DOLAR
Başakşehir'de Bankadan Para Çeken İş Adamına Silahlı Gasp Girişimi Kamerada

Başakşehir İkitelli OSB'de banka çıkışında yüklü para çeken iş adamına düzenlenen silahlı gasp girişimi ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:43
Başakşehir'de Bankadan Para Çeken İş Adamına Silahlı Gasp Girişimi Kamerada

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki banka çıkışında şoke eden anlar

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içindeki bir banka şubesinden yüklü miktarda para çeken bir iş adamına yönelik silahlı gasp girişiminin görüntüleri ortaya çıktı.

Bankadan çıktıktan sonra uzaklaşmak isteyen iş adamına, kimliği belirlenemeyen silahlı 2 kişi tarafından saldırı düzenlendi. Zanlılar, iş adamını gasp etmek amacıyla silahla ateş ederek müdahale etti.

Olay anında, iş adamının da karşılık verdiği görüldü; iş adamı silahıyla karşılık vermişti ve kısa süreli çatışma ardından saldırganlar panikleyerek olay yerinden kaçtı.

Yaşanan gasp girişimine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri olayın seyrini kaydetti ve görüntülerde yaşananlar net şekilde görülebiliyor.

İSTANBUL'UN BAŞAKŞEHİR’DE BANKA ŞUBESİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇEKEN BİR İŞ ADAMINA DÜZENLEN SİLAHLI GASP GİRİŞİMİNİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI.

EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

