Başakşehir'de Bankadan Para Çeken İş Adamına Silahlı Gasp Girişimi Kamerada

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki banka çıkışında şoke eden anlar

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içindeki bir banka şubesinden yüklü miktarda para çeken bir iş adamına yönelik silahlı gasp girişiminin görüntüleri ortaya çıktı.

Bankadan çıktıktan sonra uzaklaşmak isteyen iş adamına, kimliği belirlenemeyen silahlı 2 kişi tarafından saldırı düzenlendi. Zanlılar, iş adamını gasp etmek amacıyla silahla ateş ederek müdahale etti.

Olay anında, iş adamının da karşılık verdiği görüldü; iş adamı silahıyla karşılık vermişti ve kısa süreli çatışma ardından saldırganlar panikleyerek olay yerinden kaçtı.

Yaşanan gasp girişimine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri olayın seyrini kaydetti ve görüntülerde yaşananlar net şekilde görülebiliyor.

