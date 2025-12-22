DOLAR
Başakşehir İkitelli'de Banka Çıkışında Silahlı Soygun Girişimi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bankadan para çeken iş adamına 2 kişilik silahlı soygun girişimi; iş adamı karşılık verince zanlılar kaçtı, yaralı yok.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:49
İş adamı karşılık verdi, zanlılar olay yerinden kaçtı

Olay, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir banka şubesinin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği açıklanmayan bir iş adamı bankadan yüklü miktarda para çektikten sonra dışarı çıkmak istedi.

Bu sırada kimliği belirlenemeyen 2 kişi iş adamını gasp etmeye çalıştı. İddiaya göre, saldırganlar silahla ateş ederek gasp girişiminde bulundu; iş adamı da üzerinde bulunan silahla karşılık verdi. Karşılıklı ateşin ardından zanlılar panikleyerek olay yerinden kaçtı. İş adamı olaydan yara almadan kurtuldu.

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma yaptı ve çatışma sırasında açılan ateş sonucu park halindeki bir araca kurşun isabet ettiği belirlendi.

Emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

