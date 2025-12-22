DOLAR
Batman’a 151 Yeni Araç Teslimi: Emniyet ve Jandarmaya Güçlü Destek

Batman Valiliği bahçesinde 151 yeni araç teslim edildi; 25 jandarmaya, 126 emniyete tahsis edildi. Araçlar güvenlik ve uyuşturucu operasyonlarında kullanılacak.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:41
Batman’a 151 Yeni Araç Teslimi: Emniyet ve Jandarmaya Güçlü Destek

Batman’da 151 yeni araç emniyet ve jandarmaya teslim edildi

Tören Batman Valiliği bahçesinde yapıldı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 151 yeni araç, Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile İl Jandarma Komutan Vekili Albay Veysel Aksoy katıldı. Törende konuşan Vali Canalp, güvenlik hizmetleri ile güçlü donanım arasında doğrudan ilişki bulunduğunu vurguladı ve yeni araçların halka daha etkin hizmet sunacağını belirtti.

Araç dağılımı ve beklentiler

Canalp, iki hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvikleriyle İstanbul’da Türkiye genelinde emniyet ve jandarma teşkilatlarına toplam 9 bin 121 araç teslim edildiğini hatırlattı. Bu çerçevede araçların 81 ile dağıtıldığını söyleyen Canalp, Batman’a tahsis edilen 151 aracın 25’inin jandarmaya, 126’sının emniyet teşkilatına verildiğini kaydetti.

Vali Canalp, yeni araçlardan en büyük beklentilerinin uyuşturucuyla mücadele olduğunu belirtti ve araçların uyuşturucu operasyonlarına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Altyapı ve yeni projeler

Emniyet ve jandarmanın görevlerini daha iyi şartlarda yerine getirebilmesi için bina, lojistik ve donanım ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Canalp, il merkezi ve ilçelerde karakol ile hizmet binalarının yenilenme sürecine girildiğini söyledi. Şehir merkezinde yapımı tamamlanan ve son aşamaya gelen hizmet binaları ile birlikte yeni projelerin de planlandığını aktardı.

Canalp ayrıca, Batman şehir merkezinde dört yeni polis hizmet noktası kurulacağını ve bu projelerin 2026-2027 yılları arasında hayata geçirilmesinin planlandığını belirtti.

Vali Canalp, Batman’ın asayiş olayları açısından Türkiye genelinde en az olayın yaşandığı iller arasında olduğunu vurguladı ve bu başarının emniyet ile jandarma personelinin özverili çalışmaları sayesinde elde edildiğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

