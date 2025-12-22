DOLAR
Batman Beşiri Yolu'nda Otobüs ile Çekici Çarpıştı: 11 Yaralı

Yayın Tarihi: 22.12.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 21:57
Kaza detayları ve müdahale

Batman’da Beşiri yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otobüs ile çekici çarpıştı ve 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Beşiri kara yolunda gerçekleşti. Olayda 63 YE 022 plakalı çekiciye bağlı 63 AEM 729 plakalı yarı römork ile 72 S 0501 plakalı otobüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra, olay sonrası yaralılar Batman’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.

