Batman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Batman'da silah kaçakçılığına operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Operasyonun yapıldığı yer ve tarih
Batman Merkez Çamlıtepe Mahallesinde 20 Ocak 2026 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyona ilişkin detaylar paylaşıldı.
Operasyon detayları
Jandarma ekiplerinin önceden belirlediği bir ikamete baskın düzenlendi. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 60 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 13 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltı ve yargılama
Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.A. isimli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
