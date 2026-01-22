Batman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Batman Merkez Çamlıtepe'de 20 Ocak 2026'da düzenlenen operasyonda birçok silah ve mühimmat ele geçirildi; zanlı R.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:32
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:35
Operasyonun yapıldığı yer ve tarih

Batman Merkez Çamlıtepe Mahallesinde 20 Ocak 2026 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyona ilişkin detaylar paylaşıldı.

Operasyon detayları

Jandarma ekiplerinin önceden belirlediği bir ikamete baskın düzenlendi. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 60 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 13 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltı ve yargılama

Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.A. isimli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

