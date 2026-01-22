Samsun'da 3 Çocuğun Cankurtaran Kulübesini Denize Atma Girişimi Engellendi

Samsun Atakum'da 3 çocuk sahildeki cankurtaran kulübesini denize atmaya çalıştı; motosikletli yunus timleri kısa sürede müdahale ederek olayı önledi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:40
Olayın ayrıntıları

İddiaya göre, Atakum ilçesi Adnan Menderes Sahil Bulvarı üzerinde sahilde bulunan cankurtaran kulübesini yerinden söken 3 çocuk, kulübeyi sürükleyerek deniz kenarına götürdü. Çocukların kulübeyi denize atmaya çalıştığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polise haber verdi.

Polis müdahalesi ve sonuç

İhbar üzerine devriye görevi yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, cankurtaran kulübesinin daha fazla zarar görmesini önleyerek çocukları kulübenin yanından uzaklaştırdı.

Ekipler tarafından uyarılan çocuklar sahilden ayrılırken, kulübe yeniden güvenli konuma getirildi.

Yetkililerin çağrısı

Polis ekipleri, sahil şeridinde kamuya ait alan ve ekipmanlara zarar verilmemesi konusunda vatandaşların ve ailelerin daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için sahilde denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.

