Samsun'da 3 Çocuğun Cankurtaran Kulübesini Denize Atma Girişimi Engellendi

Samsun'da sahilde cankurtaran kulübesi tehlikesi: Polis engelledi

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre, Atakum ilçesi Adnan Menderes Sahil Bulvarı üzerinde sahilde bulunan cankurtaran kulübesini yerinden söken 3 çocuk, kulübeyi sürükleyerek deniz kenarına götürdü. Çocukların kulübeyi denize atmaya çalıştığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polise haber verdi.

Polis müdahalesi ve sonuç

İhbar üzerine devriye görevi yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, cankurtaran kulübesinin daha fazla zarar görmesini önleyerek çocukları kulübenin yanından uzaklaştırdı.

Ekipler tarafından uyarılan çocuklar sahilden ayrılırken, kulübe yeniden güvenli konuma getirildi.

Yetkililerin çağrısı

Polis ekipleri, sahil şeridinde kamuya ait alan ve ekipmanlara zarar verilmemesi konusunda vatandaşların ve ailelerin daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için sahilde denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİĞİ İÇİN KULLANILAN CANKURTARAN KULÜBESİNİ DENİZE ATMAYA ÇALIŞAN 3 ÇOCUK, VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE POLİS EKİPLERİNCE ENGELLENDİ.