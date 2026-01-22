Manavgat’ta evinde ölü bulunan 50 yaşındaki İbrahim Doğan’ın cenazesi Konya’ya teslim edildi

Olay yeri incelemesi sürerken cenaze yakınlarına verildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Side Mahallesi Cennetler Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan şahsın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından memleketi Konya’ya gönderilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay, iddiaya göre 50 yaşındaki İbrahim Doğan’dan uzun süre haber alamayan arkadaşı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Side Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basılmasına ve telefonla aranmasına rağmen kapının açılmaması üzerine, itfaiye ekiplerinin yardımıyla daireye girildi.

Daireye giren jandarma ve sağlık ekipleri, Doğan’ı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Doğan’ın karın bölgesinden aldığı kurşun yarası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, cumhuriyet savcısı ve adli tabip eşliğinde evde detaylı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda, Doğan’ın ölümüne neden olan tabancanın, cansız bedeninin hemen altında olduğu tespit edildi.

İlk araştırmalarda, İbrahim Doğan’ın olaydan önceki gece 4 arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin, olaydan önce birlikte vakit geçirdiği arkadaşlarının vereceği ifadeler ile yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İbrahim Doğan’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Doğan’ın kardeşi ve arkadaşları, cenazeyi teslim aldı. İbrahim Doğan’ın cenazesinin, Konya’nın Çumra ilçesinde defin edileceği öğrenildi.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNAN ŞAHSIN CENAZESİ, YAPILAN İŞLEMLERİN ARDINDAN MEMLEKETİ KONYA'DA DEFNEDİLMEK ÜZERE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ.