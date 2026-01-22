Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Onikişubat, Süleyman Şah Mahallesi

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir otomobil, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi’nde yolda ilerlerken alev aldı. Araçtan yükselen duman ve alevleri gören sürücü, hemen araçtan inerek uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü; ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

