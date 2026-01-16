Batman-Siirt Karayolunda Kaza: Kıra Dağı'nda Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Batman-Siirt karayolunda Kıra Dağı mevkiinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 23:26
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 23:30
Batman-Siirt Karayolunda Kaza: Kıra Dağı'nda Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Batman-Siirt Karayolunda Kaza: Kıra Dağı'nda Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkardı

Batman-Siirt karayolunda, Kıra Dağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

BATMAN–SİİRT KARAYOLU KIRA DAĞI MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ...

BATMAN–SİİRT KARAYOLU KIRA DAĞI MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜNÜN ARACI BARİYERLERE ÇARPARAK DURDU. KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

BATMAN–SİİRT KARAYOLU KIRA DAĞI MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Çay Ocağında Gece Yarısı Yangın: İtfaiye Müdahalesi
2
Ankara'da Gece Kar Yağışı Etkili Oldu
3
Çanakkale Boğazı'nda Motor Arızası Yapan Tekne ve 3 Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
4
Antalya Gazipaşa'da Araçta Yanmış Ceset: 1 Tutuklama, 3 Adli Kontrol
5
Aydın'da Aranan 2 Şahıs Jandarmaya Yakalandı
6
Dilek İmamoğlu: 'Tarafsız ve tutuksuz yargılama istiyoruz'
7
Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — 02 AAP 674

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları