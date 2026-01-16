Batman-Siirt Karayolunda Kaza: Kıra Dağı'nda Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
Kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkardı
Batman-Siirt karayolunda, Kıra Dağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.
