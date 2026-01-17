Konya'da Aile Faciası: Ölenlerin İsimleri Açıklandı

Konya Selçuklu'da saat 21.45'te meydana gelen olayda 23 yaşındaki Nadir Türkmen ve kız kardeşi Nisa Türkmen hayatını kaybetti; anne İsmihan Türkmen ağır yaralı.

Olayın Özeti

Konya merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak'ta meydana gelen aile faciasında 2 kişi öldü, 1 kadın ağır yaralı. Olay saat 21.45 civarında bir sitede yaşandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, sitede yaşayan 23 yaşındaki Nadir Türkmen ile evde bulunan kız kardeşi Nisa Türkmen arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şahıs yanında bulundurduğu tabancayla kız kardeşini ve annesi İsmihan Türkmen'i vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Nadir Türkmen ve Nisa Türkmen'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan anne İsmihan Türkmen, yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

