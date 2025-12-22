Bayburt Polisi 21 Aralık’ta da Huzur ve Güvenlik İçin Görevde

Yılın en uzun gecesinde denetim ve devriyeler sürdü

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta da vatandaşların huzur ve güvenliği için kent genelinde gece boyunca denetim ve devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Bayburt’un dört bir yanında asayişin sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

"Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta, Bayburt’un dört bir yanındayız. Şehrimizin huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyoruz."

Paylaşımda ayrıca gece boyunca yapılan uygulamalarla kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasının hedeflendiği, emniyet güçlerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı ifade edildi.

Vatandaşların güvenliği ve asayişin korunması için yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulandı.

