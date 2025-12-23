DOLAR
Bayburt'ta 2 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Bayburt’ta yürütülen operasyonda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:24
Operasyon ve gözaltılar

Bayburt’ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 2 düzensiz göçmen ile göçmenlerin ülkeye girişlerine yardım eden 1 şüpheli yakalandı.

İnceleme ve tahkikat

Yapılan analiz ve saha çalışmalarında, Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmenin ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu, barınmalarının sağlandığı ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Geri gönderme işlemi

Yakalanan Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

