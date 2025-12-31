DOLAR
42,95 -0,1%
EURO
50,45 -0,13%
ALTIN
5.930,47 1,19%
BITCOIN
3.802.351,16 -0,7%

Bayburt’ta Okul Servis Sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi

Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle öğrenci taşıyan servis sürücülerine 'Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı' kapsamında eğitim verildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:08
Bayburt’ta Okul Servis Sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi

Bayburt’ta okul servis sürücülerine trafik güvenliği eğitimi

Eğitim organizasyonu

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, öğrenci taşıyan servis sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi. Eğitim, Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirildi ve güvenli öğrenci taşımacılığı öncelikli gündem oldu.

Eğitimin içeriği ve vurgu yapılan konular

Bayburt Valiliği toplantı salonunda düzenlenen programda, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servis sürücülerinin uyması gereken kurallar trafik polisleri tarafından detaylı şekilde anlatıldı. Eğitimde, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yer alan kriterler hatırlatıldı ve şu başlıklara özel önem verildi:

- Okul servis araçlarında aranan şartlar
- Sürücülerin sorumlulukları
- Öğrenci iniş-binişlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
- Emniyet kemeri kullanımı ve hız limitlerine uyum
- Araçların teknik yeterlilikleri ve rehber personel bulundurulması
- Güvenli sürüş teknikleri

Süreç ve kapanış

Eğitimlerin, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. Program, sürücülerin merak ettiği soruların yanıtlanması ve güvenli sürüş tekniklerine ilişkin sunumların ardından sona erdi.

BAYBURT'TA OKUL SERVİS SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT'TA OKUL SERVİS SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT'TA OKUL SERVİS SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeşme’de Yılbaşı Önlemleri Üst Seviyeye Çıkarıldı: 2026'ya Güvenli Giriş
2
İzmir Menderes’te bahçeye gömülü 9 bin 132 uyuşturucu hap ele geçirildi
3
İzmir'de 143 Aranan Şahıs Yakalandı: 94 Adrese Eş Zamanlı Operasyon
4
Bayburt’ta Okul Servis Sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi
5
Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
6
Hatay'da Çocuk Ters Yönden Gelen Araçtan Kıl Payı Kurtuldu
7
Kahramanmaraş’ta Araçta Gazete Kağıdına Sarılı El Yapımı Patlayıcı Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları