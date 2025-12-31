Bayburt’ta okul servis sürücülerine trafik güvenliği eğitimi

Eğitim organizasyonu

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, öğrenci taşıyan servis sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi. Eğitim, Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirildi ve güvenli öğrenci taşımacılığı öncelikli gündem oldu.

Eğitimin içeriği ve vurgu yapılan konular

Bayburt Valiliği toplantı salonunda düzenlenen programda, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servis sürücülerinin uyması gereken kurallar trafik polisleri tarafından detaylı şekilde anlatıldı. Eğitimde, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yer alan kriterler hatırlatıldı ve şu başlıklara özel önem verildi:

- Okul servis araçlarında aranan şartlar

- Sürücülerin sorumlulukları

- Öğrenci iniş-binişlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar

- Emniyet kemeri kullanımı ve hız limitlerine uyum

- Araçların teknik yeterlilikleri ve rehber personel bulundurulması

- Güvenli sürüş teknikleri

Süreç ve kapanış

Eğitimlerin, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. Program, sürücülerin merak ettiği soruların yanıtlanması ve güvenli sürüş tekniklerine ilişkin sunumların ardından sona erdi.

BAYBURT'TA OKUL SERVİS SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ