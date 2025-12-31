DOLAR
Bayburt'ta Yılbaşı Güvenlik Seferberliği: 424 Personel Sahada

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi ve gecesi için 424 personelle kapsamlı güvenlik tedbirleri aldı; denetimler GBT, kumar, kaçak alkol ve trafik kontrollerini kapsıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 08:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 08:26
Bayburt'ta Yılbaşı Güvenlik Seferberliği: 424 Personel Sahada

Bayburt'ta yılbaşı güvenlik seferberliği

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini sağlamak amacıyla kent genelinde geniş kapsamlı yılbaşı güvenlik tedbirleri uygulamaya koydu.

Görev dağılımı ve personel

Yılbaşı gecesi ve öncesinde görev yapacak ekiplerde toplam 424 personel sahada olacak. Uygulamalarda görev alacak birimler arasında 21 asayiş ekibi, 3 terörle mücadele ekibi, 3 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekibi, 4 narkotik suçlarla mücadele ekibi ve 9 trafik ekibi yer alıyor. Ayrıca çevik kuvvet personeli ile çarşı ve mahalle bekçileri denetimlere destek verecek.

Uygulama noktaları ve denetimler

İl genelinde 4 farklı yol uygulama noktası oluşturulurken, emniyet ekipleri; GBT sorgulamaları, kumar ve tombala denetimleri, kaçak ve sahte alkol uygulamaları, umuma açık yer kontrolleri, radar ve trafik alkol denetimleri ile KGYS kontrolleri gerçekleştirecek.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, 2026 yılının ülkeye ve Bayburt’a sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

