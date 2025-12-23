Besni'de güvenlik korucusunun aracı takla attı: 1 yaralı

Suvarlı Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli güvenlik korucusunun aracı Pınarbaşı Köyü yakınlarında devrildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada, Suvarlı Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli güvenlik korucusu M.A. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pınarbaşı Köyü yakınlarında takla attı.

Kazada sürücü M.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

